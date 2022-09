Rakyat Menjerit BBM Naik, Ratusan Mahasiswa akan Demo Tolak Keputusan Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT – Kenaikan harga BBM yang baru-baru ini diberlakukan membuat sebagian besar orang mengeluh atas keputusan pemerintah.

Pada Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB, pemerintah telah meresmikan kenaikan harga pada sejumlah jenis BBM.

Pertalite mengalami kenaikan Rp2.350 dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Kemudian Solar bersubsidi mengalami kenaikan Rp1.641 dari Rp5.159 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax mengalami kenaikan Rp2.000 dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari Twitter, sejumlah orang menorehkan keluhan mereka atas keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Bahkan banyak dari mereka yang meminta agar pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

“Akibat kenaikan BBM ini dampaknya terasa berat oleh masyarakat. Mohon pejabat negara (pemerintah pusat/daerah, dan DPR/DPRD, dll) serta politisi dan keluarganya menahan diri posting narsis perjalanan ke LN (termasuk umrah), makan mewah, belanja dll. Jaga perasaan sesama yuk,” tulis pemilik akun @na_dirs.

