Daftar Lokasi SPBU Vivo di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi

PIKIRAN RAKYAT - Jagat media sosial tengah ramai membahas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta Vivo yang menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga lebih terjangkau dibanding Pertamina.

Lokasi SPBU Vivo banyak dicari masyarakat setelah pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September 2022.

Kenaikan harga BBM tersebut meliputi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter, Solar Rp6.800 per liter, dan Pertamax Rp14.500 per liter.

Sementara itu, SPBU Vivo menjual BBM Vivo Revvo 89 yang kualitasnya mirip Pertalite dengan harga Rp8.900 per liter. Adapun jenis Revvo 92 yang dibanderol dengan harga Rp15.400 per liter dan Revvo 95 seharga Rp16.100 per liter.

Informasi harga bensin di SPBU Vivo itu juga tertulis di profil akun Instagram @spbuvivoenergyid yang baru saja dibuat pada 4 September 2022.

Sebanyak lebih dari 1.800 netizen yang mencari informasi lokasi SPBU Vivo sudah mengikuti akun Instagram tersebut.

Sebagaimana dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @spbuvivoenergyid pada 5 September 2022, berikut ini daftar lokasi SPBU Vivo yang ada di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi:

1. Jalan Raya Cilangkap No.16B, RT.7/RW.3, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur 13870.