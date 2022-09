Bertemu Menhub Prancis, Indonesia Bahas Kerja Sama di Sektor Transportasi

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi bertemu dengan Delegasi Menteri Perhubungan Prancis, Clément Beaune, di Paris, Prancis untuk membahas peluang kerja bilateral di bidang transportasi pada Jumat, 2 September 2022.

"Kami mendapat sambutan hangat oleh Bapak Clément Beaune. Semoga dengan pertemuan ini dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara kita," kata Budi Karya Sumadi melalui keterangan resminya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 4 September 2022.

Pada pertemuan tersebut, Menhub secara khusus mengundang Menteri Transportasi Prancis untuk menghadiri side event G20 di Bali yaitu Forum Dialog Penerbangan (Aviation Dialogue) bertema "Financial Measures for the Aviation Recovery".

Forum ini menjadi ajang untuk bertukar pengalaman antarnegara dalam menghadapi tantangan pemulihan industri penerbangan, khususnya terkait mekanisme pembiayaan.

Adapun sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut salah satunya adalah peluang kerja sama pengembangan sistem di sektor kereta api, Menhub mengemukakan rencana pembangunan kereta cepat yang akan dilanjutkan hingga ke Surabaya, dan angkutan perkotaan LRT Jabodebek.

"Kami mencari kemungkinan kerja sama dengan salah satu operator di Perancis," tutur Menhub.

Budi juga mengajak perusahaan sektor pelayaran asal Prancis untuk berkolaborasi dalam pengembangan khususnya untuk meningkatkan utilisasi dan lalu lintas pelayaran di pelabuhan Patimban, Jawa Barat.

Selain itu, Budi juga menawarkan kerja sama di sektor penerbangan tentang penyediaan suku cadang penerbangan dengan standar keselamatan yang baik dengan industri Prancis terkait.