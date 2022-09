Jokowi 'Jilat Ludah Sendiri', Dulu Kritik SBY Kini Bagi-Bagi BLT Sebagai Ganti Harga BBM Naik

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi bersama para Menterinya memutuskan untuk menaikkan harga 3 jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu, 3 September 2022 kemarin.

Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax itu mulai berlaku pada pukul 14.30 WIB.

Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Terkait dengan hal tersebut, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga dalam melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia, dan menginginkan harga BBM tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” katanya melalui akun Instagram @jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM di tahun 2022 memiliki peningkatan sebanyak tiga kali lipat, yang semula sebesar Rp152,5 triliun bertambah menjadi Rp520,4 triliun.

Akan tetapi, faktanya lebih dari 70 persen subsidi yang diberikan justru lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, seperti para pemilik kendaraan pribadi.

Menurut RI1 itu, uang negara semestinya lebih diprioritaskan untuk diberikan sebagai subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.