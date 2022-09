Media Asing Soroti BBM Naik di Indonesia, Jokowi Tak Punya Pilihan Lain

PIKIRAN RAKYAT - Media asal Inggris, Reuters, turut memberitakan kenaikan harga BBM di Indonesia.

Pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi sebesar 30 persen pada hari Sabtu, 3 September 2022. Pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) melalui konferensi pers.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter, solar bersubsidi yang semula Rp5.150 naik menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax bersubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Saya sebenarnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi, tapi anggaran untuk subsidi sudah tiga kali lipat dan akan terus meningkat," sebut Jokowi.

Baca Juga: Banyak SPBU di Bandung Tutup Sebelum 14.30 WIB, Netizen: Beli Harga Modal, Dijual Rp10.000, Auto Kaya!

"Sekarang pemerintah harus mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Ini pilihan terakhir pemerintah," katanya menambahkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkata, anggaran subsidi akan membengkak menjadi Rp698 triliun jika harga BBM tidak dinaikkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa tekanan harga dari kenaikan harga BBM tidak akan terlalu besar, dengan prediksi inflasi akan mencapai 6 persen pada akhir tahun.

Baca Juga: Jelang Demo Besar-besaran, Presiden Buruh Beri Tiga Solusi untuk Kenaikan Harga BBM di Indonesia

"Kalau harga barang terlalu mahal, orang tidak akan membeli. Kami tidak bisa menaikkan harga terlalu banyak," sebutnya.