Harga BBM Resmi Naik Hari Ini, Pemerintah Akan Gelontorkan 3 Jenis Bantuan Subsidi

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah kembali memutuskan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM secara resmi naik hari ini dan mulai diberlakukan per 3 September 2022 Pukul 14.30 WIB.

Melalui pernyataan pada Konferensi Pers Sabtu, 3 September 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa anggaran BBM saat ini telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Dan lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu,” tutur Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.



Jokowi mengatakan, pemerintah sebetulnya menginginkan harga BBM tetap terjangkau. Namun, pemerintah saat ini harus membuat keputusan yang sulit.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian,” tutur Jokowi.



Berdasarkan keterangan Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tiga jenis BBM yang akan mengalami penyesuaian harga yaitu BBM Pertalite, Solar Bersubsidi, dan Pertamax.

“Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax Non Subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 rupiah perliter,” tutur Arifin.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka harga terbaru 3 jenis BBM tersebut ialah sebagai berikut.

1. Harga BBM Pertalite yang semula Rp7.650 per liter naik Rp2.350 menjadi Rp10.000 per liter.