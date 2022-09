Harga BBM Naik, Instagram Jokowi Diserbu Netizen: Daripada Naikkan Pertalite Mending Kurangi Gaji DPR

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hari ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif telah mengungkapkan bahwa harga tiga jenis BBM yakni pertalite, solar, dan pertamax akan naik mulai Sabtu siang ini pukul 14.30 WIB.

Harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Harga pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.

Akibat dari kenaikan harga tersebut membuat akun Instagram Jokowi dibanjiri protes dari netizen.

Netizen tidak terima dengan kenaikan harga tersebut karena dinilai terlalu mahal.

“Sulit di zamanmu pak serba mahal rakyat menjerit,” kata akun @fajarfadli***.