Harga BBM Naik per 3 September 2022, Ini Harga Terbaru Pertalite hingga Pertamax

PIKIRAN RAKYAT - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi naik pada Sabtu, 3 September 2022.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada pukul 13.30 WIB.

Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, di antaranya Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Kemudian, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

"Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," kata Arifin dalam konferensi persnya bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri terkait lainnya di Jakarta.

Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan keputusan tersebut dan mengalihkan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) itu untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dalam konferensi persnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran subsidi di tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat sebesar Rp502,4 triliun dari Rp152,5 triliun.

Namun, 70 persen subsidi tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, padahal seharusnya penikmat subsidi adalah masyarakat yang kurang mampu.