Jadi Korban PHP karena Harga BBM Tetap Naik, Netizen ‘Serbu’ Instagram Jokowi: Duta Prank Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi dari jenis Pertalite dan Solar pada awal September 2022.

Akan tetapi, pada 31 Agustus 2022 malam rupanya Pertamina malah mengumumkan penurunan harga BBM Non Subsidi berjenis Pertamax, Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Sontak, masyarakat Indonesia seperti terkena prank lantaran wacana kenaikan harga BBM bersubsidi lantang digembar-gemborkan Pemerintah.

Tak disangka, Jokowi melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif rupanya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi per 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB.

Baca Juga: BBM Jadi Naik! Berikut Daftar Pertalite, Solar, dan Pertamax per 3 September 2022

“Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM Subsidi,” kata Arifin Tasrif dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun rincian kenaikan BBM tersebut dijelaskan lebih jauh oleh Arifin Tasrif dalam pengumuman tersebut.

“Antara lain Pertalite dari Rp7.650 jadi Rp10.000 per liter kemudian Solar Subsidi dari Rp5.150 per liter mjadi Rp6800, pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter,” katanya menjelaskan.

Banyak masyarakat yang kemudian meninggalkan komentar cukup menohok di akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia @jokowi.