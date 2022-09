BBM Naik Per 3 September 2022! Presiden Jokowi Soroti Penerima Subsidi Banyak dari Kelompok Masyarakat Mampu

PIKIRAN RAKYAT - Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi naik per hari ini, 3 September 2022, yang berjarak dua hari sejak masyarakat Indonesia terkena prank dari pemerintah.

BBM yang naik hari ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Dengan BBM yang naik hari ini, Pemerintah telah memberi kepastian bahwa APBN tak lagi menanggung biaya yang sempat masuk subsidi untuk masyarakat.

Untuk pembaruan harga, BBM jenis Pertalite dipastikan naik menjadi Rp10.000 per liter, Solar menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax Rp14.500 per liter.

Adapun kebijakan harga BBM yang resmi naik, diungkap lebih detail oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

"Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter," kata Arifin Tasrif.

"Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," katanya menambahkan.

Senada dengan pengumuman BBM naik harga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan keterbatasan pemerintah yang tak lagi mampu memberikan BBM bersubsidi.