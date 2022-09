Harga BBM Naik, Jokowi: Pemerintah Sudah Sekuat Tenaga Lindungi Rakyat

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengumumkan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) melalui konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 3 September 2022.

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah melakukan upaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga BBM.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," sebutnya.

Namun, menurutnya, anggaran subsidi dan anggaran kompensasi harga BBM telah meningkat sangat pesat, sampai 3 kali lipat pada tahun 2022, dan diprediksi akan terus meningkat.

Tujuh puluh persen subsidi juga banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, seperti masyarakat yang memiliki mobil pribadi, padahal subsidi tersebut seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.

Uang negara semestinya diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan pengalihan subsidi BBM.

Meskipun hal tersebut merupakan pilihan yang sulit, namun pemerintah telah memutuskan adanya penyesuaian.

“Hari ini tanggal 3 September Tahun 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain: Pertalite dari harga RP7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, kemduain solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.