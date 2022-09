Bukan Prank! BBM Naik Hari Ini Diumumkan Jokowi: Pertalite Rp10.000, Solar Rp6.800, Pertamax Rp14.500

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Jokowi mengatakan pemerintah harus membuat keputusan sulit dengan menaikkan harga BBM, hari ini, Sabtu, 3 September 2022.

Jokowi menjelaskan penyesuaian harga BBM dilakukan pemerintah untuk mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Dan saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM,” kata Jokowi.

Pengumuman kenaikan harga BBM ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Dia merinci harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Serta, BBM nonsubsidi Pertamax juga ikut dinaikkan dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin Tasrif, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Sekretariat Presiden.

