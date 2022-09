Sabtu Kelabu, BBM Naik Hari Ini: Pertalite Rp10.000

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hari ini, Sabtu, 3 September 2022.

Pengumuman itu dinyatakan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif soal kenaikan harga BBM melalui keterangan resminya.

Arifin Tasrif menegaskan kenaikan harga BBM tersebut resmi ditetapkan mulai pukul 14.30 WIB per hari ini.

"Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," kata Arifin Tasrif.

Baca Juga: Jokowi Umumkan Harga BBM Subsidi Pasti Naik, Presiden: Tinggal Diputuskan

Arifin menyebut pemerintah telah menaikkan harga Pertalite dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Kemudian, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Pemerintah juga menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari harga Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," tuturnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.