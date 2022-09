Se-Indonesia Kena Prank Lagi! Harga BBM Naik per 3 September 2022, Pertalite Jadi Rp10.000 per Liter

PIKIRAN RAKYAT – Sempat tertunda, wacana kenaikan harga BBM Subsidi dan Non Subsidi resmi diterapkan pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui pengumuman yang disiarkan Sekretariat Presiden.

“Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM Subsidi,” kata Arifin Tasrif.

Adapun rincian kenaikan tersebut dibeberkan Arifin Tasrif berlaku untuk semua jenis BBM Subsidi dan Pertamax Non Subsidi.

“Antara lain Pertalite dari Rp7.650 jadi Rp10.000 per liter kemudian Solar Subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800, Pertamax Non Subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter,” katanya menjelaskan.

Penerapan penyesuaian harga BBM Subsidi dan Non Subsidi tersebut diberlakukan resmi pada 3 September 2022 satu jam sejak pengumuman dibacakan.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat,” kata Arifin Tasrif seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut angka subsidi yang ditanggung Pemerintah untuk Bahan Bakar Minyak sudah terlampau tinggi.