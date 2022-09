September Tidak Ceria, Pertalite Jadi Rp10.000 per Liter

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada 3 September 2022.

Pengumuman tersebut diucapkan Arifin pada Konferensi Pers Presiden Jokowi dan Menteri Terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Hari ini tanggal 3 September pukul 13.30 WIB, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,” ujar Arifin.

Berikut adalah penyesuain tarif harga bahan bakar minyak bersubsidi per 3 September 2022:

- Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter

- Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.850 per liter

- Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter

Arifin menambahkan bahwa penyesuain tarif tersebut berlaku satu jam setelah pengumuman atau pada pukul 14.30 WIB.