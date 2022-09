Masyarakat Lagi-lagi Kena Prank oleh Pemerintah, Harga BBM Bakal Naik Mulai 14.30 WIB Hari Ini!

PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat Indonesia lagi-lagi kena prank pemerintah pada awal September 2022 soal kebijakan harga BBM.

Jika pemerintah sebelumnya menyebutkan harga BBM di Indonesia tidak jadi dinaikkan, maka kali ini prank pemerintah adalah menaikkan harga BBM di Indonesia dalam waktu sangat cepat.

Pemerintah memutuskan untuk memberi penyesuaian dan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar Subsidi pada Sabtu, 3 September 2022 di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung. kebijakan kenaikan harga BBM ini akan segera berlaku dalam waktu cepat yaitu pukul 14.30 WIB.

Kebijakan naiknya harga BBM Pertamax, Pertalite, dan Solar subsidi ini sudah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif lewat keterangan resminya pada Sabtu, 3 September 2022.

Menurut Arifin Tasrif, pemerintah sudah tak mempunyai alternatif lain selain menaikkan harga BBM pada awal September 2022 ini.

"Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter," kata Arifin Tasrif.

"Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 3 September 2022.

