Harga BBM Resmi Naik Hari Ini: Pertalite jadi Rp10 Ribu, Pertamax Di Atas Rp14 Ribu Per Liter!

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan naiknya harga BBM di Indonesia pada Sabtu, 3 September 2022.

Harga BBM yang dinaikkan adalah Pertalite, Solar Subsidi, dan Pertamax yang memang sudah diwacanakan akan naik harga sejak beberapa waktu terakhir.

Kenaikan harga dari masing-masing BBM ini ternyata cukup tinggi dibandingkan harga sebelumnya.

Pasalnya, Pertalite berubah harga menjadi Rp10 ribu per liter, sementara Pertamax naik hingga di atas Rp14 ribu per liter.

Kebijakan naiknya harga BBM hari ini dijelaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Arifin merinci kenaikan harga untuk setiap BBM yang berlaku mulai hari ini, Sabtu 3 September 2022.

"Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain. Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter," kata Arifin Tasrif.

"Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 3 September 2022," ujarnya seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.

