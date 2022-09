Unggah Foto Bersama Orangtua Brigadir J, Irma Hutabarat: Eda Rosti Tidak Sendirian

PIKIRAN RAKYAT - Aktivis Irma Hutabarat mengunggah foto dengan orangtua Brigadir J, Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak di akun Instagram nya @irmahutabaratofficial.

Pada foto terlihat Irma yang tengah menangis mengusap pipi ibunda Brigadir J. Diduga, Rosti juga menangis.

Terlihat juga ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat yang duduk dengan menyilangkan kakinya.

Irma Hutabarat menuliskan kata-kata menyentuh dalam unggahan tersebut.

"You never walk alone (kamu tidak akan pernah sendiri). Eda Rosti tidak sendirian," katanya.

Irma bahkan berjanji akan memperjuangkan keadilan bagi Brigadir J, sebagai ibu ia merasakan duka yang sama.

"Kami ikut merasakan kepedihan hatimu. Aku telah berjanji padanya, sebagai boru Hutabarat, sebagai seorang ibu. Akan ku perjuangkan keadilan bagi Josua dengan segenap hati dan pikiranku," ucap Irma Hutabarat.

