Diduga 1,3 Miliar Data Pendaftaran Kartu SIM di Indonesia Bocor

PIKIRAN RAKYAT – Dikabarkan data pendaftaran kartu SIM di Indonesia bocor sebanyak 1,3 miliar data.

Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran.

“Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI,” ucap pengguna akun @SRifqi dalam tweet yang ditulisnya.

Mengetahui perihal tersebut, netizen langsung banyak yang menyuarakan keluhan dan kekecewaan mereka terhadap kelalaian yang kembali dilakukan oleh pihak Kominfo melalui fitur reply dan quote retweet pada unggahan @SRifqi.

“Thank you for leaking my data,” tutur @HereComesAri.

“Hello @kemkominfo kejadian berulang cuman beda instansi ini hacker nya yg jago apa security nya yg lemah ya?” kata pengguna lainnya, @mhafil.

Respons lainnya ada dilontarkan oleh pengguna akun @CokelatIsep yang mengatakan di tweetnya,

“Lagi dan lagi, itu teruus kesalahan fatal jadi klen ini sebenarnya ngapain sih tiap Senin-Jumat mulai pkl.08.00 – 17.00 WIB hey @kemkominfo? Cuma nikmatin fasilitas yang dibelanjakan dari hasil uang pajak kami doang? Heran, bikin slaah kok repeat!” katanya.

Dalam unggahan @SRifqi mendapatkan banyak respons dari netizen dengan jumlah retweet 2.907, quote retweet 1.303, dan suka sebanyak 7.059.*** (Intan Nurhidayah)