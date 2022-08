Sri Mulyani Dapat Teguran, Diminta Jangan Sakiti Mantan Abdi Negara

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mendapatkan teguran atas pernyataannya mengenai mantan abdi negara yaitu pensiunan PNS, Polri, hingga TNI.

Pada beberapa waktu yang lalu, pihak Kementerian Keuangan menganggap pensiunan PNS-TNI menjadi beban negara.

Hal tersebut berkaitan dengan skema pemberian dana pensiun kepada PNS-TNI yang menggunakan sistem pay as you go.

Perhitungan dari skema pay as you go berarti dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Baca Juga: Heboh Ratusan Mahasiswa Bandung Positif HIV, Ridwan Kamil Ungkap Fakta yang Sebenarnya

Sistem pay as you go menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi beban bagi negara.

Pernyataan tersebut menuai kontroversi dan ditanggapi oleh sejumlah pengamat dan politisi, bahkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh DPR.

Salah satu politisi, Mardani Ali Sera juga turut memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Baca Juga: Ungkit Masa Lalu Sri Mulyani, Said Didu Singgung Sifat Pelit Menkeu