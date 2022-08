Irma Hutabarat Akui Kecewa pada DPR RI, Sebut Parlemen Bicara Remeh tanpa Memahami Kasus Ferdy Sambo

PIKIRAN RAKYAT – Aktivis Irma Hutabarat menyatakan rasa sedih dan kecewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kapolri, dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J.

Menurutnya, rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan bersama banyak sekali pihak terkait penyidikan tak memberi dampak signifikan sehingga kasus menjadi terang.

"Kalau bicara saat ini kasus justru makin redup, karena back to square one, back to zero," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun, Selasa, 30 Agustus 2022.

Menurut Irma, RDP kemarin tak menyasar substansi kasus, namun justru membahas hal mikro dan remeh temeh yang memperkeruh situasi.

Dia menyebutkan, pelecehan dan asusila yang jelas-jelas laporannya telah dicabut malah kembali diangkat dan dijadikan fokus utama, padahal inti kasus tidak terletak di sana.

"Kalau seorang Kapolri dan parlemen bicara begitu kemarin, saya sedih banget. Anggota dewan yang terhormat yang mengatur hidup seluruh rakyat Indonesia membahas hal remeh temeh, ujung bahasan jadi pelecehan dan asusila. Sampai berjam jam waktu dihabiskan untuk itu," kata dia.

"Seperti tidak tahu substansi. Kita ini lagi ada masalah berat, hukum sedang dilecehkan. Sambo ini meruntuhkan seluruh tatanan hukum, kepercayaan publik. Betapa gentingnya keadaan itu tapi tidak dilihat substansinya, tidak dilihat bagaimana perbaikan sistemnya," ucapnya lagi.

Irma menambahkan, ini bukan hanya sekadar pembunuhan, melainkan lembaga kepolisian yang telah menjelma persemaian orang-orang bejat.