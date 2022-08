'Good News'! Harga Tiket Pesawat Turun 15 Persen di Tengah Isu Naiknya Harga BBM

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan bahwa harga tiket pesawat turun 15 persen.

Kabar tersebut, kata Sandiaga Uno menjadi angin segar di tengah banyaknya harga barang dan energi yang naik.

"Good News. Berkat doa dan kerja sama semua pihak, harga tiket pesawat turun 15 persen dan jadi angin segar bagi industri pariwisata. Dan ini kita harus hargai upaya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, juga para pemangku kepentingan terkait," kata Sandiaga pada 'The Weekly Brief with Sandi Uno' secara virtual di Jakarta, Senin 29 Agustus 2022.

Selain itu, Sandiaga juga mengatakan Garuda Indonesia hingga Lion Group akan menambah armana pesawat.

Baca Juga: Bharada E Diminta Pakai Pemeran Pengganti saat Rekonstruksi, LPSK Akui untuk Cegah Pertemuan dengan FS

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa harga tiket pesawat akan mengalami penurunan sebanyak 15 persen.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) merespons kegaduhan di masyarakat dengan membagikan unggahan berjudul Cek Fakta Subsidi BBM melalui akun Twitter resminya @KemenkeuRI pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Dalam unggahannya tersebut, Kemenkeu RI membeberkan bahwa harga jual 3 jenis BBM dan gas elpiji 3 kilogram saat ini jauh lebih murah dari harga yang seharusnya.

Baca Juga: Begini Cara Komplotan di Film Mencuri Raden Saleh Dalami Karakter, Angga Yunanda Nekat Jelajahi Dark Web?