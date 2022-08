Zaman Edan! Viral Reklame Wanita Seksi Ajak Pesta Alkohol di Malang, Khusus 18 Plus Tapi...

PIKIRAN RAKYAT - Viral di media sosial penampakan reklame ajakan minum alkohol yang dipampang di sekitar area stadion Gajayana Kota Malang.

Dalam reklame tersebut, tampak potret seorang wanita berbusana seksi sedang memegang segelas anggur merah di tangan kirinya.

Reklame ini semakin menuai kontroversi lantaran dibubuhi narasi 'khusus wanita dewasa 18+', tapi pemasangannya ditempatkan di area publik.

Selain itu pihak penyelenggara memberi tema 'Womens Day Private Party' untuk mempublikasikan promosinya.

Sebait kalimat bernada slogan yang tertulis di bawah reklame pun kian menyulut amarah publik. Pasalnya rangkaian kata-kata yang digunakan oleh pihak pengiklan diduga mengampanyekan minum-minuman keras.

"Say no to drugs say yes to alcohol," katanya.

Setelah gambar reklame tersebut beredar di media sosial, tak sedikit netizen yang melayangkan kecaman pada pihak penyelenggara pomosi.

"Say no to drug, yes to alcohol...

semboyan apaan tuh..emang cewe kalo udah kena alcohol, terus mabuk masih kuat untuk gak menggunakan drug, jikapun gak kena drug emang bisa gak diapa2in gitu..?," ucap pemilik akun @si_ciio.