Pajang Potret Wanita Berbaju Seksi, Papan Reklame Pesta Alkohol di Malang Dicopot

PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini warga kota Malang dihebohkan dengan reklame yang berisikan ajakan pesta minuman beralkohol kepada wanita dewasa.

Ajakan dalam reklame tersebut ditujukan khusus untuk wanita yang berusia 18 tahun keatas ‘Womens Day Private Party, khusus wanita dewasa 18+’.

Mereka juga menuliskan ajakan untuk minum minuman beralkohol, namun menjauhi narkoba ‘Say no to drugs, say yes to alcohol’.

Diketahui, reklame ajakan pesta alkohol tersebut dipasang oleh salah satu pengelola tempat hiburan malam di Kota Malang.

Dalam reklame tersebut, pihak pengelolah tempat hiburan malam itu juga mencantumkan bahwa pesta alkohol akan mereka adakan setiap hari Senin. Pengunjung pun harus membayar Rp.100.000 untuk mendapatkan 1 minuman beralkohol, gratis 1 milkshake.

Sontak, reklame ajakan pesta alkohol itu menjadi polemik di kalangan masyarakat, lembaga keagamaan serta instansi pemerintah setempat.

Tak hanya ajakan pesta alkohol yang menuai sorotan, reklame ini juga menimbulkan polemik lantaran menampilkan potret wanita dewasa berpakaian seksi dengan menggenggam gelas di tangan kirinya.

Mengetahui hal tersebut, Satpol PP Kota Malang pun mengatakan bahwa pendirian reklame itu belum memiliki izin pendirian dan pajak. Sehingga, reklame tersebut akhirnya dicopot oleh Satpol PP.