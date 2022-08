MSD Ungkap Perlakuan Tak Adil di Indonesia, DPR Kerja 5 Tahun Dibayar 30 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Praktik ketidakadilan di Indonesia diungkap mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan perlakuan yang diberikan pemerintah kepada pensiunan PNS, TNI, Polri dengan DPR.

Pada beberapa waktu yang lalu, pihak Kementerian Keuangan menganggap pensiunan PNS-TNI menjadi beban negara.

Hal tersebut berkaitan dengan skema pemberian dana pensiun kepada PNS-TNI yang menggunakan sistem pay as you go.

Perhitungan dari skema pay as you go berarti dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Disebutkan Said Didu, dana yang diperoleh para pensiunan tersebut berasal dari iuaran wajib PNS yang dipotong dari upah ketika masih bekerja.

Oleh karena itu, dinilai Said Didu, tidak layak apabila pemerintah menganggap pensiunan PNS menjadi beban negara.

Bahkan, Said Didu mengungkapkan ada gambaran tidak adil terkait perlakuan pemerintah terhadap PNS dengan DPR.