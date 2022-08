Saat Sri Mulyani Sebut Pensiunan PNS Beban Negara, Isu Miring Terpa PT Taspen sebagai Pengelola Dana

PIKIRAN RAKYAT – Kabar miring menghantam PT Taspen sebagai pengelola dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), saat Menteri Keuangan (menkeu) RI, Sri Mulyani sebut para pensiunan beban negara.

Dalam pernyataan terbarunya, Menkeu buat pernyataan penuh kontroversi. Pasalnya dia menyebut pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS memberikan beban banyak pada keuangan negara.

Kata Sri Mulyani, beban negara mencapai Rp2.800 triliun dari skema pensiunan, sehingga dirinya mengajukan adanya perubahan signifikan.

"Reformasi di bidang pensiun menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 24 Agustus 2022.

Saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pay as you go, yaitu hasil iuran 4,75 persen dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen serta disokong dana dari APBN.

Begitu pula skema pensiunan TNI dan Polri, sama persis demikian hanya saja berbeda pengelola, yaitu oleh PT Asabri.

Sontak komentar Sri Mulyani memicu gejolak di diskursus publik. Masyarakat menilai pernyataan itu kurang bijaksana, mengingat sebagian besar dana merupakan hasil potongan gaji pokok PNS.

Masih di kesempatan yang sama, Sri Mulyani menegaskan bahwa pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN.

