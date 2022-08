Pensiunan PNS-TNI Dianggap Beban Negara, Said Didu: DPR Kok Tidak?

PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mempertanyakan perbedaa sikap yang diberikan kepada pensiunan PNS-TNI dengan DPR.

Pihak Kementerian Keuangan menganggap pensiunan PNS-TNI menjadi beban negara.

Hal tersebut berkaitan dengan skema pemberian dana pensiun kepada PNS-TNI yang menggunakan sistem pay as you go.

Perhitungan dari skema pay as you go berarti dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyebutkan jika pembayaran terhadap pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil)/ASN (Aparatur Sipil Negara) hingga TNI menjadi beban negara.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berencana untuk mengubah skema pembayaran terhadap pensiunan PNS yang dinilai bisa mengurangi beban negara.

Berkaitan dengan pernyataan yang diberikan Sri Mulyani, Said Didu kemudian membandingkan sikap negara kepada pensiunan PNS-TNI dengan DPR.

