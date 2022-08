Pensiunan PNS Hingga TNI Dianggap Beban Negara, Said Didu Sebut Mantan Abdi Negara Dimusuhi

PIKIRAN RAKYAT - Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebutkan jika pensiunan PNS pada saat ini sedang dimusuhi.

Pernyataan Said Didu tersebut diberikan sebagai tanggapan terkait pembayaran terhadap para pensiunan yang hingga saat ini masih menggunakan sistem pay as you go.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyebutkan jika pembayaran terhadap pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil)/ASN (Aparatur Sipil Negara) hingga TNI menjadi beban negara.

Baca Juga: Pengakuan Kapolri, Didatangi Ferdy Sambo Bahas Kematian Brigadir J

Perhitungan dari skema pay as you go berarti dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berencana untuk mengubah skema pembayaran terhadap pensiunan PNS yang dinilai bisa mengurangi beban negara.

Berkaitan dengan pernyataan yang diberikan Sri Mulyani, Said Didu menilai jika ucapan tersebut membuat pensiunan PNS hingga TNI seolah dimusuhi.

Baca Juga: Selamat! Cucu Kelima Presiden Jokowi Lahir, Ini Jenis Kelaminnya

"Kok membebani ? 1) Para pensiunan tsb menerima pensiun dari gajinya yg dipotong setiap bulan selama bekerja dan dikelola oleh Taspen," kata Said Didu.