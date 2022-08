BIN Bantah Adanya Kebocoran Data, Warganet Justru Berbondong-bondong Tunjukkan Bukti

PIKIRAN RAKYAT – Warganet media sosial Twitter kembali dibuat heboh soal beredarnya informasi dugaan kebocoran data pada sejumlah instansi Indonesia, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN).

Informasi dugaan kebocoran data dari Badan Intelijen Negara tersebut diunggah oleh akun Twitter @Vidyanbanizian pada Minggu, 21 Agustus 2022.

Diketahui, data yang bocor itu mencakup soal data diri hingga data proyek dari Badan Intelijen Negara (BIN).

“Sekarang BIN yang kena. Yes, our intelligence unit lmao. Isinya agen, data diri, proyek-proyek juga wowjwijwiwkwowwiwkowkwowkwok lets goooooooooooooooooo negara open source,” kata akun @Vidyanbanizian, dikutip pada Senin, 22 Agustus 2022.

Cuitan akun @Vidyanbanizian tersebut juga disertai dengan foto yang berisikan informasi lengkap mengenai data-data yang diduga bocor dari instansi pemerintah tersbeut.

“More than 180 files/documents of Reports, Strategy, Business, List Name of Agents, etc (lebih dari 180 file atau dokumen dari laporan, strategi, bisnis, daftar nama dari agen, dan lain-lain),” ujarnya.

Lebih lanjut, akun @Vidyanbanizian menjelaskan soal jenis data lain yang bocor, di antaranya detail nama hingga lokasi.

“List name details: Name, Ranks, Unite and Locations (daftar detail nama: nama, rangking, unit dan lokasi),” tulisnya.