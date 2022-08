Kelakar Anies Baswedan Soal Pilpres 2024: Itu Juga Bagian Job Market

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkelakar bahwasanya Pilpres 2024 mendatang merupakan bagian dari pasar tenaga kerja atau job market.

Kelakar itu disampaikan Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam acara ‘Jakarta For The Future of Work’ di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 21 Agustus 2022.

Kelakar itu bermula saat Rene Suhardono, selaku moderator mempersilahkan Anies Baswedan untuk naik ke atas panggung.

Setelah mempersilahkan, Rene mengatakan bahwa dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Anies Baswedan, salah satunya terkait dengan 2024.

Sayangnya kata dia pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa diutarakan langsung kepada Anies Baswedan.

“2024 kan nggak boleh ditanyain di sini kan. Nanti akan jadi heboh. Jadi lebih baik yang lain yang bertanya,” ucapnya.

Sontak Anies Baswedan menimpali pernyataan Rene dengan pendapatnya bahwa Pilpres 2024 merupakan bagian dari job market.