Ekonomi Indonesia Membaik, Luhut Pandjaitan: Investor Datang Menggebu-gebu ke Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dengan investor.

Menurut Luhut, Indonesia sama sekali tidak kekurangan investor.

Hal ini disampaikan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 mencapai 5,44 persen year on year (YoY).

Sementara data inflasi pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen yoy. Hal tersebut baik didukung kinerja ekspor yang gemilang dan terus tumbuh dalam 27 bulan terakhir.

"Kita sama sekali tidak kekurangan investor. Saya ulangi, kita tidak kekurangan investor. Investor itu datang begitu menggebu-gebu ke Indonesia karena mereka melihat data yang kita miliki," kata Luhut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

Luhut menyebutkan dalam angka Indonesia berada dalam posisi prima. Sebab selain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, ekspor Indonesia turut menyumbang baiknya perekonomian Indonesia. Ekspor yang membaik juga ditopang dengan berkembangnya hilirisasi industri yang masif.

"Dahulu kita ekspor nikel ore pada 2015 itu hanya 1,1 miliar dolar AS, tahun lalu ekspor iron steel, turunan nikel ore itu sudah 21 miliar dolar AS. Tahun ini akan 31 miliar dolar AS karena sudah datang (produksi) lagi prekursor, katode dan litium baterai," katanya.

