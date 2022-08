Karier Hermanto Dardak: Lama Membidang Infrastruktur hingga Wamen Era SBY

PIKIRAN RAKYAT - Ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Hermanto Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di di Jalan Tol Pemalang-Batang.

Hermanto Dardak meninggal dunia di usianya yang mencapai 65 tahun. Ia kecelakaan pada pukul 3.25 WIB, Sabtu 20 Agustus 2022.

Berikut profil hingga perjalanan karier Hermanto Dardak:

Hermanto Dardak lahir di Trenggalek, Jawa Timur 9 Januari 1957 silam. Hermanto Dardak Bmenamatkan pendidikan sarjana di Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980.

Kemudian melanjutkan studi magister di The University of New South Wales pada 1985 dan studi doktoral di universitas yang sama pada 1990.

Setelah menamatkan pendidikan S1 di ITB, Hermanto Dardak bergabung di Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU pada 1982.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diemban Hermanto Dardak: