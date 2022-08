Kronologi Ayah Emil Dardak Meninggal Dunia, Sopir Mengantuk Hingga Tabrak Belakang Truk di Tol Pemalang-Batang

PIKIRAN RAKYAT - Ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Hermanto Dardak meninggal dunia pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

Dia dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan di ruas tol Pemalang-Batang KM 341+400 arah Jakarta pada dini hari tadi.​​​​​

Kabar itu awalnya disampaikan Emil Dardak melalui akun Instagram pribadinya sambil mengunggah potret sang ayah.

“Farewell My Lifelong Inspiration. Im So Proud To Have You As My Father. This Is Your Favourite Song (Selamat tinggal Inspirasi Seumur Hidupku. Saya Sangat Bangga Memiliki Anda Sebagai Ayah Saya. Ini Lagu Favoritmu),” tuturnya.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Moh Ali Kuncoro pun mengonfirmasi kabar tersebut.

Dia mengatakan bahwa Pemprov Jatim menyampaikan belasungkawa ke keluarga Wakil Gubernur setelah menerima konfirmasi bahwa ayah Wakil Gubernur Jawa Timur mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

Menurut informasi yang dihimpun oleh pemerintah provinsi, mobil Innova bernomor polisi B 2739 UFZ yang ditumpangi oleh Hermanto Dardak terlibat kecelakaan dengan truk dengan nomor polisi K-1909-BH.

Menurut Moh Ali Kuncoro, mobil Innova yang dikemudikan oleh Angga Saputra dan ditumpangi oleh Hermanto Dardak itu masuk dari pintu tol Kalikangkung.