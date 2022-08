10 Quotes Inggris HUT ke 77 RI, Cocok untuk Caption Foto Twibbon Kamu

PIKIRAN RAKYAT – Tersedia 10 quotes Hari Ulang Tahun ke-77 RI (HUT ke 77 RI) lengkap di artikel ini untuk menyambut 17 Agustus.

Kamu bisa menjadikan quotes HUT ke 77 RI berikut untuk caption foto dalam rangka melengkapi twibbon yang kamu unggah.

Deretan ucapan ini tersedia dalam bahasa Inggris sehingga bisa memudahkan kamu dalam belajar bahasa asing nomor satu tersebut.

Berikut deretan quotes HUT ke 77 RI untuk 17 Agustus yang dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman Times of India:

Baca Juga: Waktu Pemulihan Persebaya Dirasa Singkat, Aji Santoso: Semangat Juang Tidak Boleh Kendor

1. Quotes 1

Today is the day we pay respect to our beautiful nation. We’ve done so much to build our very own culture and heritage, so let’s celebrate it today. May this Independence Day be special for you and your loved ones. Happy 77th Independence Day, Indonesia!

2. Quotes 2

Freedom is something you have to fight for. We’ve tried so hard to earn it, so let’s celebrate the fact that we are still have our freedom. Never let go of it and always carry it in your heart. Happy 77th Independence Day, Indonesia!