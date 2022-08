Asal Usul Indonesia, Pihak Eropa Sempat Salah Sebut Nama

PIKIRAN RAKYAT- Negara Indonesia kini akan menginjak usia yang ke-77 sejak menyatakan kemerdekaannya dari para penjajah pada tahun 1945.

Mungkin banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui secara detail, dari manakah kata Indonesia yang dipakai menjadi nama negara.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari unggahan kanal Instagram @kemdikbud.ri pada 17 Agustus 2021, Kemendikbud mengungkap asal usul kata dari Indonesia.

Tertulis bahwasanya kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh George Samuel Earl, etnolog yang berkebangsaan Inggris, dengan menyebut "Indunesia" untuk nama gugusan pulau di Lautan Hindia.

Namun, para ilmuwan Eropa berbeda dengan Samuel Earl, ilmuwan Eropa lebih sering menyebut Indunesia dengan "Melayunesia".

Pada tahun 1850, James Richardson Logan, yaitu seorang pengacara dan penyunting majalah berkebangsaan Inggris, mengungkapkan dalam majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia dengan Indonesia.

Sehingga jika diteliti perkata, kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yakni indo dan nesos.

Indo berarti 'India' atau 'Hindia', sedangkan, nesos berarti 'kepulauan'. Jadi, arti kata Indonesia adalah "Kepulauan Hindia atau India'.