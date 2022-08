Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojek Online, Kapan Pemberlakuan Harga Baru?

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda penerapan tarif baru ojek online yang awalnya direncanakan mulai berlaku hari ini, 14 Agustus 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengungkap alasan penundaan tersebut untuk memaksimalkan sosialisasi tarif baru lantaran aturan ini baru bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, penambahan waktu sosialisasi ini juga berdasarkan atas masukan dari berbagai pihak.

Tarif baru dikabarkan akan diberlakukan mulai pada 29 Agustus 2022.

Baca Juga: Terungkap! Penyebab Putri Candrawathi Menangis di Magelang, Pengacara: Si Cantik Mengadu ke Ferdy Sambo...

Harapannya dengan adanya sosialisasi 25 hari kalender sejak ditetapkannya KM Nomor KP 564 Tahun 2022, pemberlakuan tarif baru ini dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh aplikator.

Hal ini diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk menjamin keselamatan penumpang.

“Mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” ujar Hendro, dikutip Pikiran-Rakyat.com dan PMJ News.

Pada kesempatan lainnya, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kenaikan tarif baru ojek online yang ditetapkan Kemenhub dapat meningkatkan inflasi nasional.