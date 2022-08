Sifat Asli AKP Rita Yuliana Akhirnya Dibongkar Seseorang, Benarkah Selingkuhan Ferdy Sambo?

PIKIRAN RAKYAT - Nama AKP Rita Yuliana saat ini sedang menjadi perbincangan publik, hal ini lantaran polisi cantik tersebut diduga menjadi selingkuhan dari Irjen Pol Ferdy Sambo.

Namun, di balik isu tersebut AKP Rita Yuliana justru terlihat santai dengan tetap aktif di akun media sosialnya.

Selain itu, sahabat AKP Rita Yuliana berikan penjelasan terkait sosok sang polisi cantik yang diduga menjadi selingkuhan dari Ferdy Sambo.

Hal ini berawal dari akun Instagram @cyntiaardila.ym yang mengunggah foto kebersamaan dirinya dengan AKP Rita Yuliana.

Diduga wanita bernama Cyntia Ardila Yudaning M ini adalah sahabat dari AKP Rita Yuliana. Dirinya justru diserbu pesan dari warganet dan menanyakan sosok AKP Rita Yuliana.

Sahabat AKP Rita Yuliana pun akan mengungkapkan sosok sang sahabat seperti apa.

"Jadi saya mau menjelaskan sebenernya yang tanya sama saya dan via dm, bukannya tidak mau jawab satu per satu, better saya menjelaskan disini," ucap sahabat AKP Rita Yuliana.

Dirinya mengatakan jika perkenalan dengan AKP Rita Yuliana sudah berjalan hampir 6 tahun.