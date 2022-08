Beri Bharada E Senjata Pamungkas, Hotman Paris Pastikan Rahasia dalam Kasus Brigadir J Terbongkar

PIKIRAN RAKYAT - Menyoroti babak baru dalam kasus penembakan Brigadir J, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara.

Kepada Bharada E, Hotman Paris meminta sang saksi kunci segera buka suara atas kasus tersebut

"Halo Bharada E, sebelum terlambat agar kamu secara jujur terbuka siapa saja uang sebenarnya terlibat dalam penembakan Brigadir J," ucap Hotman Paris.

Menurutnya, keterangan jujur dari Bharada E dapat memberikan titik terang untuk mengungkap kematian Brigadir J.

"Kalau kamu buat pengakuan sejujurnya maka penyidik akan terbantu untuk mengungkapkan fakta sebenarnya," tuturnya.

Tak cuma meminta Bharada E untuk bicara jujur, Hotman Paris juga memberikan senjata pamungkas untuk Bharada E agar dirinya bisa selamat dari kasus penembakan Brigadir J.

“Abangmu ini adalah Hotman Paris sudah 36 tahun dalam dunia praktik hukum, saya punya indra keenam, saya punya out of the box thinking, jadi turutilah saran saya ini,” ucap Hotman Paris.

“Bharada E, segera konsultasikan dengan pengacaramu, pakai (pasal) pembelaan dalam KUHP pidana kita, yaitu dugaan perintah atasan,” ujarnya.

Jika Bharada E menggunakan pasal tersebut, Hotman menilai bukan tidak mungkin Bharada E akan bersih dari hukuman.