Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Netizen: Selamat untuk Brigadir J

PIKIRAN RAKYAT – Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Penetapan tersangka terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada 9 Agustus 2022.

“Timsus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS (Ferdy Sambo) sebagai tersangka,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Penetapan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus kematian Brigadir J rupanya mendapat apresiasi besar dari masyarakat.

Bravo Polri menjadi trending di Twitter pada Selasa malam. Saat artikel ini ditulis, topic Ferdy Sambo telah jadi pebincangan dengan total 5.231 kali cuitan.

Selain itu, topik Ferdy Sambo pun langsung menjadi populer di Twitter menyusul topik Brigadir J yang telah dibicarakan hingga 44,9 ribu kali sepanjang 9 Agustus 2022.

Dari pantauan Pikiran-rakyat.com, sejumlah masyarakat memberikan apresiasi terhadap Polri.

“Ya, untuk malam ini saya salut sama Pak Kapolri sudah berani membuka tabir tersangka utamanya. Selamat untuk Brigadir J. You deserved your justice and rights,” kata pemilik akun @dxxxx.