Hotman Paris Beri 2 Saran untuk Bharada E: Saya Punya Indra Keenam dan Out of The Box Thinking

PIKIRAN RAKYAT - Pengacara kondang yang sudah menekuni dunia hukum lebih dari 36 tahun, Hotman Paris, memberikan 2 saran kepada Bharada E untuk meringankan hukumannya.

Dalam sebuah video di akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial, Hotman Paris meminta Bharada E untuk merenungkan satu hal.

“Saya punya indra ke-6, saya punya out of the box thinking, jadi benar-benar turutilah saran saya ini,” ujar Hotman Paris.

Hotman yakin bahwa dalam waktu dekat akan ada pengumuman tersangka baru lainnya dari perwira tinggi polisi, baik itu Irjen maupun Brigjen.

“Mungkin Irjen atau Brigjen, saya melihat bukan hanya satu atau dua, bisa jadi tidak orang,” ujar pengacara kondang Hotman Paris.

Ia juga menduga bahwa Timsus sudah menemukan bukti dan faktor lain, sehingga kasus ini bukanlah sekadar tembak menembak antar polisi untuk membela diri.

“Bharada E, segera konsultasi dengan pengacaramu, pakai pembelaan dalam KUHP pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan,” jelas Hotman.

Menurutnya, dalil pembelaan ini akan sangat meringankan hukuman Bharada E. Ia juga yakin bahwa kasus ini sebenarnya sudah terbuka lebar.