Hotman Paris Anjurkan Bharada E Gunakan Pasal Pembelaan Ini untuk Meringankan Hukuman: Sebelum Terlambat!

PIKIRAN RAKYAT - Pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini memberikan saran kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.

Dalam video yang diunggahnya di Instagram pribadinya pada Selasa, 9 Agustus 2022, Hotman Paris memperlihatkan dirinya sedang berada di kantin rumah sakit karena keracunan makanan.

Tampak sang pengacara sedang bersiap untuk sarapan dan harus memakan beberapa obat sekaligus.

Hotman kemudian meminta Bharada E untuk merenungkan suatu hal penting dalam waktu dekat, yakni menyangkut kasus penembakan Brigadir J yang saat ini menjeratnya.

“Abangmu ini adalah Hotman Paris sudah 36 tahun dalam dunia praktik hukum, saya punya indra keenam, saya punya out of the box thinking, jadi turutilah saran saya ini,” ucap dia.

Hotman merasa ada sesuatu dalam arah penyidikan di tiga hari terakhir, mulai dari Tim Khusus (Timsus) maupun penyidik Bareskrim Polri.

“Dari arah penyidikan, saya Hotman yakin dalam waktu dekat bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya dari perwira tinggi Polri,” kata Hotman menerawang.

Dia menerka bahwa ini bukanlah perkara penembakan biasa bahkan soal pengakuan Bharada E membela diri. Sehingga dalam waktu dekat akan ada nama baru yang menjadi tersangka.