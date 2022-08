AKP Rita Yuliana Diminta Buka Suara Soal Isu Hubungan dengan Ferdy Sambo, Netizen: Tolong Klarifikasi Bu

PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini nama AKP Rita Yuliana menjadi sorotan netizen.

Dikabarkan dekat dengan mantan Irjen Pol Ferdy Sambo, AKP Rita Yuliana didesak oleh netizen untuk segera melakukan klarifikasi.

Pada Sabtu, 6 Agustus 2022, AKP Rita Yuliana mengunggah sebuah foto di akun media sosial Instagram yang menggunakan pakaian hitam berbalut jaket dan rok coklat bermotif.

Dalam unggahan tersebut, AKP Rita Yuliana menuliskan untaian kata dalam bahasa Inggris.

“I love You Lord, For Your mercy never fails me. All my days, I've been held in Your hands

From the moment that I wake up. Until I lay my head,” kata Rita Yuliana, dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram, @ritasorchayuliana.

Dari unggahan Rita tersebut, beragam tanggapan dari netizen memenuhi kolom komentarnya mulai dari yang memberikan pujian, hingga yang memintanya untuk melakukan klarifikasi terkait kedekatannya dengan Ferdy Sambo.

“Tolong klarifikasi bu, kalau ibu ini bukan simpanan jenderal, agar nama baik ibu jadi bersih,” kata pemilik akun @supriadisupriadi4454.

Komentar tersebut dibalas oleh AKP Rita Yuliana dengan disertakan emoticon.