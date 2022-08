Tiket Pulau Komodo Naik Jadi Rp3,75 Juta, Susi Pudjiastuti Bilang Begini

PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan pemerintah terkait harga tiket masuk ke kawasan wisata Pulau Padar dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat luas.

Pasalnya kenaikan harga tiket Pulau Komodo yang mencapai Rp3,75 juta tersebut dirasa terlalu besar bagi wisatawan asing termasuk warga lokal.

Terkait harga tiket masuk kawasan wisata Pulau Komodo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan tanggapannya melalui akun Twitter pribadinya.

“Dear Pak Sandi, why again such ignorance decision taking place again? (Pak Sandi yang terhormat, kenapa keputusan egois ini terjadi lagi?),” ujarnya dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Twitter @susipudjiastuti.

Baca Juga: Pipit Heryanti Diduga Maling Uang Rakyat, Prestasi Kades Cantik Lambangsari Itu Ternyata Bukan Kaleng-Kaleng

Selain itu, sejumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat juga mengeluhkan kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo.

“Kami baru saja tiba dan mau ke Pulau Rinca karena terlalu mahal ke Pulau Komodo. Itulah sebabnya banyak teman ingin datang kesini tidak bisa karena terlalu mahal,” kata Pierre salah satu wisatawan asal Prancis, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan rencana kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) hanya untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Baca Juga: Nelayan Tak Boleh Tangkap Ikan di Bulan Oktober, Begini Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan