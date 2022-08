Menkominfo Johnny G Plate Sulit Berantas Situs Judi Online: Kejar-Kejaran Ini

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Johnny G. Plate mengatakan sulir memberantas judi online ilegal.

Pasalnya, sejak tahun 2018 hingga 31 Juli 2022 sudah ada 534.000 akun judi online telah di-take down.

Akan tetapi, situs-situs atau akun-akun tersebut tetap bisa kembali berkembang.

"Tetapi setiap saat masuk lagi (red: muncul). Kita kejar-kejaran ini," kata Johnny G. Plate.

Mengenai situs judi online yang telah didaftarkan di PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) akan dilakukan klarifikasi dan pendalaman.

Johnny juga menegaskan tidak ada ruang untuk situs judi online di Indonesia dan menegaskan akan melakukan tindakan secepatnya.

“Apabila ditemukan berkaitan judi daring, tidak ada ruang di Indonesia harus di take down. Mudah-mudahan satu, dua hari selesai. Kami tidak ingin take down,” katanya, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu 3 Agustus 2022.

