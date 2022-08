Susi Pudjiastuti Dibuat Heran Pertanyakan Kebijakan Sandiaga Uno untuk Pulau Komodo: Why? Why? Why?

PIKIRAN RAKYAT- Masyarakat Indonesia dibuat kaget dengan harga tiket Pulau Komodo yang mencapai Rp3.750.000.

Kenaikan tiket tersebut sudah ditegaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan alasan tertentu.

Tentu mahalnya harga masuk membuat beberapa pihak merasa keberatan termasuk warga lokal yang memiliki usaha di pulau tersebut.

Protes digaungkan oleh para pelaku ekonomi kreatif meminta ada perubahan kebijakan, bahkan hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ikut berkomentar.

Baca Juga: Jerit Wisatawan Asing Tiket Pulau Komodo Naik Jadi Rp3,75 Juta: Mustahil Orang Biasa-biasa Bisa Bayar

Melalui unggahan di Twitter, Susi Pudjiastuti mempertanyakan sikap Sandiaga Uno yang memilih menaikan harga ke Labuan Bajo.

"Dear Pak Sandi, why again such ignorance decision taking place again?? (Untuk Pak Sandi, kenapa keputusan egois itu terjadi lagi?)," ucapnya.

"Why the basic common sense on Pricing over people livelyhood never get recognition?? why?? Borobudur Rp750.000 was alot of money .. and this Rp3.750.000?? why? why? why?" katanya lagi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter Susipudjiastuti.

Di sisi lain, Sandiaga Uno mencoba untuk mengajak teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk berdialog mencari solusi terkait hal ini.