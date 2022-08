Potret Karangan Bunga untuk Kominfo, Bentuk Sindiran Netizen Soal Kebijakan PSE: Terima Kasih Buat Khawatir!

PIKIRAN RAKYAT – Setelah menaikkan tagar #BlokirKominfo di platform media sosial Twitter, kini warganet kembali melancarkan aksi lainnya guna memprotes kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang ditetapkan oleh Kominfo.

Lagi-lagi, aksi protes terhadap Kominfo terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut diinisiasi oleh salah seorang warganet Twitter dengan akun bernama @tilehopper.

Ia mengajak warganet lainnya untuk sama-sama mengirimkan karangan bunga kepada Kominfo sebagai bentuk protes terkait kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dirasa merugikan masyarakat.

“Btw gue serius soal rencana kirim karangan bunga ‘Terimakasih Kominfo karena telah membunuh dunia e-sport dan developer game Indonesia’ ke Kominfo sekarang, yang mau ikut let me know (kasih tau aku), I will figure out the how first (aku akan mencari tau caranya),” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Tentunya, ide untuk mengirimkan karangan bunga tersebut juga harus disematkan dengan ucapan yang berasal dari isi hati dan keresahan content creator yang merasa dirugikan atas kebijakan Kominfo tersebut.

“Tentu saja, ideally ga bunga doing, tapi juga public statement dari content creator (big or small), yang kerja freelance di industri kreatif, yang kerja di industri game Indonesia,” ujarnya.

Ide mengirim karangan bunga yang diinisiasi oleh akun Twitter @tilehopper itu pun akhirnya terealisasikan. Sejumlah uang dari netizen pun terkumpul dan karangan bunga dikirimkan untuk Kominfo.

“Uhh update, udah dikirim dua. Six left,” katanya, sembari mengunggah foto karangan bunga.

