Sindir Kebijakan PSE, Netizen Ramai-Ramai Kirimkan Karangan Bunga ke Kominfo

PIKIRAN RAKYAT – Ada-ada saja memang ide netizen untuk memprotes Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dinilai merugikan.

Salah satu bentuk protes netizen terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) itu dengan mengirimkan karangan bunga di depan kantor lembaga pemerintahan tersebut.

Ide mengirim karangan bunga untuk Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bentuk protes atas kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) itu diinisiasi oleh salah satu pengguna Twitter @tilehopper.

“Btw gue serius soal rencana kirim karangan bunga ‘Terimakasih Kominfo karena telah membunuh dunia e-sport dan developer game Indonesia’ ke Kominfo sekarang, yang mau ikut let me know (kasih tau aku), I will figure out the how first (aku akan mencari tau caranya),” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Inisiasi ini tak hanya sekedar mengirimkan karangan bunga semata, akun Twitter @tilehopper pun menginginkan sejumlah statement dari content creator yang merasa dirugikan atas kebijakan Kominfo tersebut dapat tersuarakan.

“Tentu saja, ideally ga bunga doing, tapi juga public statement dari content creator (big or small), yang kerja freelance di industri kreatif, yang kerja di industri game Indonesia,” ujarnya.

Ide mengirim karangan bunga yang diinisiasi oleh akun Twitter @tilehopper itu pun akhirnya terealisasikan. Sejumlah uang dari netizen pun terkumpul dan karangan bunga dikirimkan untuk Kominfo.

“Uhh update, udah dikirim dua. Six left,” katanya, sembari mengunggah foto karangan bunga.

Dua karangan bunga yang dikirimkan pada Kominfo tersebut menyematkan beberapa kalimat diantaranya;