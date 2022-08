Istana Kepresidenan Undang 2.000 Masyarakat Hadiri Langsung HUT ke-77 RI

PIKIRAN RAKYAT - Pada HUT ke-77 RI 17 Agustus 2022, Instana Kepresidenan mengundang 2.000 masyarakat untuk berpartisipasi dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Masyarakat yang akan hadir ke Istana Kepresidenan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu.

Adapun sistem yang digunakan dalam pendaftaran tersebut, yaitu first in first out, memprioritaskan yang telah mendaftarkan terlebih dahulu.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara soal pendaftaran HUT ke-77 RI.

"Mungkin secara otomatis sistem itu tertutup sehingga mulai hari ini (jika) di daftar sudah sampai di posisi 2.000 undangan, undangan untuk masyarakat sudah selesai, maksudnya sudah habis karena keterbatasan tempat," kata dia menerangkan.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri mengikuti langsung HUT ke-77 RI, dapat mendaftar melalui laman pandang.istanapresiden.go.id.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mempersilakan masyarakat untuk mendaftar.

"Nanti masyarakat yang terpilih secara offline. Nanti setelah peluncuran (situs pendaftaran), silakan mendaftar, kami akan informasikan siapa yang ke Istana," kata Bey Machmudin menekankan.