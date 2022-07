Latar Pendidikan Menteri Kominfo Disorot Buntut Polemik PSE, Netizen: Mau Ketawa Takut Diblokir

PIKIRAN RAKYAT - Amarah publik belum mereda buntut pemberlakuan aturan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 terkait Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Puncaknya terjadi setelah Kominfo memblokir sejumlah situs yang disebut sebagai ladang rezeki para pekerja lepas (freelancer), pekerja remote, dan streamer game digital.

Tak ayal tagar #blokirkominfo membeludak hingga menduduki posisi trending satu di Twitter selama dua hari berturut-turut.

Menyikapi kontroversi peraturan regulasi PSE ini, netizen mulai mempertanyakan kapasitas Johnny G Plate sebagai orang nomor satu di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Mereka bahkan menyelidiki latar belakang Johnny yang sejak 2019 kemarin ditunjuk sebagai Menteri Kominfo oleh Jokowi.

Perkara pendidikan Johnny G Plate, rupanya ikut mendapat sorotan tajam dari publik.

Seorang pengguna Twitter menuding karut-marut lingkup digital di Indonesia dikarenakan menterinya tidak memiliki sejarah pendidikan linear dengan apa yang tengah dia geluti saat ini.

“I MEAN LOOK AT THIS GUY, HE'S NOT EVEN TECHNOLOGY EXPERT FROM THE START. JUST A GARDENING EXPERT. (LIHAT ORANG INI, DIA BAHKAN BUKAN AHLI TEKNOLOGI DARI MULAI. HANYA AHLI TAMAN. SIAPA YANG PILIH GUY INI?),” kata pemilik akun @Yxxxxxxxxu.