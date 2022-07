15 Lokasi Vaksin Booster di Rumah Sakit hingga Mal Wilayah DKI Jakarta Terbaru Juli 2022

PIKIRAN RAKYAT - Tersedia informasi lokasi vaksin booster di wilayah DKI Jakarta terbaru sepanjang Juli 2022.

Namun, lokasi vaksin booster wilayah DKI Jakarta yang dirangkum dalam artikel ini, meliputi rumah sakit hingga mal di Ibu Kota Indonesia itu.

Berlaku 28-31 Juli 2022, lokasi vaksin booster di DKI Jakarta ini bisa dilakukan melalui pendaftaran di tempat hingga secara online.

Berikut 15 daftar lokasi vaksin booster yang dapat diperoleh di rumah sakit hingga mal wilayah DKI Jakarta, paling terbaru.

1. RSUD Ciracas

Alamat: Jalan Cibubur No 1, Ciracas, Jakarta Timur

Jadwal: pukul 08.30-12.00 WIB

Jenis vaksin: Sesuai ketersediaan

Pendaftaran: On the spot

2. RSKO Cibubur

Alamat: Jakarta Timur

Jadwal: pukul 08.30-12.00 WIB

Jenis vaksin: Sesuai ketersediaan

Pendaftaran: On the spot